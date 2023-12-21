На Южном Урале перед судом предстанет машинист электровоза, раздавивший коллегу во время разгрузки металлоконструкций

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело по факту смерти рабочего коммерческой организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста электровоза, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, трагедия произошла днем 11 сентября текущего года в ходе разгрузки оцинкованных металлоконструкций. Не убедившись, что коллега находится в безопасном месте, машинист начал движение на электровозе с находящейся впереди породо-погрузочной машиной, впереди которой находился рабочий. Получив множественные компрессионные телесные повреждения, мужчина скончался на месте происшествия.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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