Южноуральских чиновников обязали выплатить 5 миллионов рублей родителям ребенка, погибшего под грудой льда

В Нагайбакском районе суд взыскал в пользу родителей погибшего ребенка 5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Нагайбакский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску родителей погибшего школьника к администрации Нагайбакского района, муниципальному управлению образования и физкультурно-оздоровительному центру «Олимп» о компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия произошла 10 марта текущего года в селе Фершампенуаз, административном центре района. Льдиной, оторвавшейся от стены ФОКа, насмерть задавило школьника. СКР возбудил по этому факту уголовное дело, расследование взяли на контроль региональное руководство Следственного комитета и председатель СКР Александр Бастрыкин. Через несколько дней в отставку подал глава района.

В ходе расследования установили, что руководство «Олимпа» не принял мер к очистке наледи со здания, что и привело к гибели ребенка. Через несколько месяцев суд признал бывшего директора оздоровительного центра виновным в халатности, приговорив к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Рассмотрев исковые требования родителей ребенка, суд взыскал в пользу истцов с управления образования администрации Нагайбакского района компенсацию морального вреда на общую сумму 5 миллионов рублей.

При недостаточности находящихся в распоряжении управления средств возложена субсидиарная ответственность на администрацию Нагайбакского района.

Решение суда не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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