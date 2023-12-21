Кресло первого вице-спикера Челябинского заксобрания занял Денис Моисеев

Единоросс, командированный в Херсонскую область, занял восстановленную должность первого зампреда южноуральского парламента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение сегодня, 21 декабря, приняли единогласно депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Ранее кандидатуру Дениса Моисеева на пост первого заместителя председателя регионального парламента утвердила областная партийная конференция «Единой России».

Напомним, Денис Моисеев возглавил в 2019 году региональный исполнительный комитет ЕР. До этого он в течение восьми лет работал в партаппарате. До перехода на партийную работу был занят в сфере журналистики, пять лет проработав на ТРЦ «Восточный экспресс».

Является депутатом Законодательного собрания Челябинской области действующего созыва, однако больше года находится в командировке в Херсонской области. По информации источников, вернется в Челябинскую области Моисеев, скорее всего, уже после выборов президента России.

Отметим, что при предыдущем спикере – Александре Лазареве – должность первого заместителя председателя законодательного собрания аннулировали. Однако после его отставки и перехода в кресло заместителя губернатора, при действующем председателе ЗСО Олеге Гербере должность первого вице-спикера в структуру вернули.

Челябинск, Виктор Елисеев

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