В Челябинске сдан первый дом, построенный в рамках комплексного развития территорий

Первый дом, построенный в рамках реализации программы комплексного развития территорий, сдали в эксплуатацию в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, жильцы начали получать ключи от новых квартир в жилом комплексе, расположенном в Тракторозаводском районе областного центра.

Произошло это после того, как городская администрация дала разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Напомним, площадка в Тракторозаводском районе стала первой в Челябинске, в отношении которой был заключен договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателя. Новый жилой комплекс «4 Ленина» появится на месте бывшей промышленной территории завода.

Первый дом, на пересечении улицы Танкистов и проспекта Ленина, состоит из четырех секций от 6 до 17 этажей. Его общая площадь превышает 23 тысячи квадратных метров, в нем расположены 283 квартиры. В доме обещают создать «необычные общественные пространства», а на первых этажах будут располагаться коммерческие предприятия.

Всего в новом квартале застройщик возведет три дома. На данный момент ведется строительство второго, ввод которого планируется в следующем году, а в 2025 году планируется завершить строительство третьего многоквартирного дома. Помимо них застройщик анонсировал создание в ЖК «4 Ленина» центральной площади с сухими фонтанами, пешеходный бульвар с кафе и магазинами, а также «карманный» парк.

По информации мэрии, сегодня в рамках заключенных договоров осуществляется реализация комплексного развития еще в отношении 11 территорий общей площадью более 74 гектаров и с градостроительным потенциалом свыше 1,2 миллионов квадратных метров жилья.

Челябинск, Виктор Елисеев

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