Производители Челябинской области задрали цены больше чем на 20 процентов

Рост индекса цен производителей промышленных товаров Южного Урала превысил 20% с начала года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», цены на продукцию южноуральских предприятий в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем 2023 года выросли 101,3%. Соответствующие данные опубликованы в докладе Челябинскстата.

Стоимость промышленной продукции по основным видам экономической деятельности за последний месяц осени изменилась в пределах от 97,2% до 101,9%. В большей степени просели цены на электроэнергию и обеспечение газом. На 0,4% приспустили ценник предприятия добывающей промышленности. Максимально продолжили расти расценки в обрабатывающей индустрии.

Впрочем, незначительное торможение в ноябре не повлияло на общую динамику, наблюдаемую с начала 2023 года.

По сравнению с декабрем 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров по Челябинской области в ноябре 2023-го составил 120,3%.

Так, продукция добывающих производств подорожала за 11 месяцев на 23%, в обрабатывающей промышленности – на 21,9%. Услуги по водоснабжению и водоотведению для предприятий подорожали на 9,5%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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