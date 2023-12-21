российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 декабря 2023, 16:01 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью

Снег, дождь, гололед: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение

В Челябинской области объявили о неблагоприятных погодных явлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, по данным регионального гидрометцентра 22 декабря в отдельных районах Южного Урала ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед.

Температура воздуха ночью -3, +2 градуса по Цельсию, при прояснении до -7, днем -2, +3 градуса, на крайнем западе до +6.

Жителей региона просят учитывать прогноз погоды при планировании поездок, а также соблюдать меры личной безопасности.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,