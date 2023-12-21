В челябинской маршрутке пассажир набросился с ножом на водителя

Челябинец порезал водителя маршрутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сообщение о конфликте между пассажиром и водителем маршрутного такси поступило в отдел полиции «Курчатовский».

Ссора вспыхнула в салоне маршрутки. Во время нее челябинец выхватил нож и ударил водителя. С ножевым ранением 45-летнего маршрутчика госпитализировали. Нападавший скрылся.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, информацию о происшествии передали наружным нарядам полиции. Раскрытие преступления было поставлено на контроль руководством УМВД России по Челябинску.

Прибывшие оперативники подробно опросили пассажиров маршрутного такси, ставших свидетелями конфликта, записали приметы нападавшего и описание его одежды. Благодаря полученным сведениям полицейские установили направление, в котором скрылся челябинец, и его возможное местонахождение. Через два часа после начала поисков в ходе поквартирного обхода дома, в котором мог находиться нападавший, оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли нож.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

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