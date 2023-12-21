Челябинскому бору расширят охранную зону и добавят социальных объектов

Минэкологии Челябинской области пообещал общественникам расширить охранную зону городского бора на 60 гектаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 21 декабря, на заседании Общественной палаты региона, которое продолжалось более двух часов, представители общественности и органов власти единогласно поддержали проект увеличения границ и корректировки режима охранной зоны Челябинского городского бора.

Напомним, в 2011 году охранную зону памятника природы практически уничтожены: по решению Законодательного собрания Челябинской области ее площадь сократили с 240 до 14 гектаров. Теперь в правительстве задумались о возвращении хотя бы часть защитных территорий.

«Необходимость увеличения площади охранной зоны возникла в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой, которую испытывает бор в последние годы», – заявляют в минэкологии. В представленном на заседании проекте рекомендовали увеличить площадь охранной зоны бора более чем на 60 гектаров (общая площадь охранной зоны в таком случае составит более 77 гектаров).

«Кроме того, для перераспределения антропогенной нагрузки было предложено рассмотреть возможность создания в охранной зоне социально-значимых объектов. В то же время – запретить использование земельных и лесных участков под застройку, возведение объектов капитального строительства и их реконструкцию, размещение некапитальных строений, сооружений. Исключением могут стать лишь экологические учебные тропы, объекты физической культуры и спорта, детские оздоровительные лагеря регионального и местного значения, благоустроенные пляжи и места для массового отдыха людей», – рассказали в пресс-службе министерства.

Также на территории охранной зоны памятника природы не допускается размещение новых объектов, предназначенных для постоянного или временного проживания физических лиц.

После продолжительной дискуссии участники заседания пришли к единогласному выводу, что расширение границ и изменение режима охранной зоны Челябинского городского бора необходимо. Протокол заседания с результатами обсуждения в ближайшее время будет представлен на рассмотрение губернатору Челябинской области для принятия дальнейшего решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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