22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

22.12.2023, пятница
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09:30 Челябинск – Семейный форум «Крепкая семья на Южном Урале» (Центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110 к1)
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10:00 Челябинск – Экскурсия для представителей СМИ по строящемуся кафедральному собору Рождества Христова (ул. Салавата Юлаева, 44)
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10:00 Челябинск – Новогодние мероприятия (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)
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10:30 Челябинск – Всероссийский праздник благодарности родителям «Спасибо за жизнь!» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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11:00 Челябинск – Передача военнослужащим подарков и писем к Новому году с участием заместителя министра общественной безопасности Челябинской области Валерия Устинова (МАОУ СОШ №118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, ул. Чайковского, 8а)
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11:00 Челябинск – Творческая лаборатория для детей от 7 лет «Новогодняя перезагрузка» (библиотека №10, ул. Липецкая, 25)
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13:00 – 15:30 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: танцы на льду, произвольный танец (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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13:00 Челябинск – Пресс-конференция «Чего не хватает для снижения уровня дискриминации людей, живущих с ВИЧ в России и Челябинской области» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й эт.)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс для детей от 6 лет «Новогодняя гирлянда Звездочки» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Лесная гостья»: объемная игрушка из цветной бумаги (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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15:45 – 18:40 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: мужчины, произвольная программа (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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16:00 Челябинск – Мастер-класс «Счастливый значок к году Дракона»: роспись деревянных значков (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Новогодняя танцевальная программа для горожан старшего поколения (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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17:00 Челябинск – Игровое занятие «Новогодний калейдоскоп» в семейном клубе «Муми-Дом» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85)
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17:30 Челябинск – Аниме-квиз (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
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18:00 Челябинск – Концерт с участием детских хоров, вокальных ансамблей вузов, академического женского и смешанного хоров (Челябинский государственный институт культуры, ул. Плеханова, 41)
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18:00 Челябинск – Квартирник «Новогодний фейерверк» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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19:00 Челябинск – Лекция об испанских Рождественских и Новогодних праздниках и традициях (арт-кафе «Кофе и Книги», ул. Труда, 177/1)
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19:00 – 21:30 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: женщины, короткая программа (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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