22 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Передача военнослужащим подарков и писем к Новому году с участием заместителя министра общественной безопасности Челябинской области Валерия Устинова (МАОУ СОШ №118 имени Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, ул. Чайковского, 8а)