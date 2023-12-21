В Челябинске Дед Мороз сорвался с 24 этажа на глазах у детей

В Челябинске мужчина сорвался с 24 этажа, изображая Деда Мороза и пытаясь произвести впечатление на детей. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по всему, трагедия произошла сегодня вечером во время дворового праздника (где именно, не уточняется).

Судя по прикрепленному к сообщению видео, во дворе собралось довольно много детей младшего возраста. Они звали Деда Мороза, он появился на пожарном балконе (кто-то из взрослых подсветил его снизу мощным фонарем) и под радостные крики малышни начал перелезать через ограждение. Видимо, он собирался эффектно спуститься на веревке (как выяснилось, 25-летний мужчина, изображавший волшебника, был промышленным альпинистом).

Но что-то пошло не так, и челябинец сорвался вниз. Он разбился о крышу пристройки.

«На месте работают следователи», – добавляет Mash.

Челябинск, Павел Зварзин

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