«Трактор» в упорной борьбе уступил лидеру Запада

Челябинский «Трактор» на выезде уступил московскому «Динамо» по буллитам – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты бросились в атаку с самого начала и первые десять минут встречи удерживали преимущество. Но, несмотря на два двухминутных штрафа динамовцев, так и не смогли воплотить его в заброшенную шайбу. И к концу первого периода уже хозяева господствовали на льду. Однако первый отрезок матча так и остался без голов.

Зато на 26-йминуте Никита Гусев отнял шайбу на синей линии гостей у Ильи Карпухина и, выкатившись один на один с Сергеем Мыльниковым, открыл счет – 1:0 в пользу москвичей.

Но на 35-й минуте «черно-белые» сумели-таки воспользоваться очередным большинством. Уже на исходе двухминутного штрафа у хозяев Альберт Яруллин не стал бросать от синей линии, а отправил шайбу на пятак, где ее уже поджидал Семен Дер-Аргучицев, в одно касание отправивший игровой снаряд в ворота – 1:1.

В третьем периоде командам пришлось начинать все с начала. И первыми вновь отличились хоккеисты «Динамо». На 48-й минуте Джордан Уил отдал пас к воротам, где Седрик Пакетт с разворота пробил под дальнюю штангу – 2:1. Но уже через 46 секунд челябинец Никита Сошников делает наброс на ворота от правого борта, и голкипер хозяев просто не видит шайбы из-за маячащего перед ним форварда «Трактора» Сергея Калинина – 2:2.

На 53-й минуте встречи «Динамо» вновь остается в меньшинстве. И на 54-й минуте Сергей Телегин спокойно расстреливает ворота москвичей с синей линии – 3:2, челябинцы впервые в матче выходят вперед. И вновь Сергей Калинин перекрывает обзор голкиперу хозяев Илье Коновалову.

И три с половиной минуты требуется «бело-синим», чтобы восстановить равновесие: на 57-й минуте уже Никита Гусев реализует большинство хозяев – 3:3, клубы ждет овертайм.

Но и он не выявляет победителей. А вот на буллиты челябинских хоккеистов немного не хватает. В итоге – победа «Динамо» со счетом 4:3.

Завтра, 22 декабря, «Трактор» вновь выходипт на лед, на этот раз – против «Куньлуня».

Челябинск, Виктор Елисеев

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