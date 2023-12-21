«Бюджет Текслера»: инициативы южноуральского губернатора увеличили дефицит казны почти в полтора раза

Рост расходов Челябинской области в 2024 году, предложенный губернатором ко второму чтению, оказался обеспечен доходами лишь на две трети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, бюджет региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов принят в трех чтениях сегодня, 21 декабря.

Напомним, проект закона об областном бюджете в первом чтении был рассмотрен 30 ноября. К законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера. Они обсуждались на заседании рабочей группы и поддержаны на заседаниях профильных комитетов.

Глава Южного Урала предложил значительно увеличились расходы по 26 государственным программам из 35. Так, рост расходов на здравоохранение в сравнении с первым чтением составил 8,5 миллиардов рублей. Из них 2,1 миллиарда рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Расходы на социальную политику увеличены на 5,5 миллиардов рублей. На культуру и искусство губернатор предложил потратить на 1,4 миллиарда рублей больше первоначального уровня.

В общей сложности объем расходов региональной казны в 2024 году утвержден на уровне 331,3 миллиарда рублей. Это на 35,8 миллиарда рублей больше, чем в первом чтении. А вот доходы после уточнения суммы поступлений из федерального бюджета и собственных доходов увеличились лишь на 18,6 миллиарда рублей – до 267,2 миллиарда рублей. Таким образом дефицит бюджета составит 64,1 миллиарда рублей, что на 17,2 миллиарда рублей больше, чем в проекте, прошедшем первое чтение. И если ранее предполагалось, что дефицит будет меньше, чем в 2023 году, теперь речь идет о росте на 15%.

В качестве дополнительных источников покрытия дефицита предусматриваются прогнозируемые остатки средств областного бюджета – 17,2 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube