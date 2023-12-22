В челябинском поселке погрузчик разрезал иномарку. Есть погибшие

Два человека погибли в ДТП в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции Челябинска, трагедия произошла утром пятницы, 22 декабря, в поселке Новосинеглазово (Советский район).

В 6:50 напротив дома №1 по улице Чехова столкнулись автомобиль «Шкода Рапид» и фронтальный погрузчик XMJ. Спецтехника буквально срезала крышу иномарки, в которой находились три человека. По словам очевидцев, салон автомобиля был залит ковью.

В результате ДТП 36-летний водитель «Шкоды» и один из пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия. Второй пассажир легковушки госпитализирован в больницу.

По факту аварии начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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