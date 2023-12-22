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Пятница, 22 декабря 2023, 09:41 мск

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В Карталах стая собак напала на ребенка. Чиновники проблему решать отказались

На нападение собак на ребенка власти Карталинского района пообещали отреагировать через месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 21 декабря, в 18:25 у дома №100 по улице Просвещения. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Карталинская новь».

«Стая собак кидалась на ребенка, прохожие отогнали собак. Информация передана в отдел сельского хозяйства», – уточнили авторы канала.

Впрочем, чиновники отказались решать проблему, заявив, что сейчас денег для этого у администрации нет.

«Мы ничего не можем сделать, своей службы по отлову собак у нас нет, заключаем договор с иногородними фирмами. Средства, выделенные на этот год, закончились, – цитирует издание начальника отдела сельского хозяйства Петра Постолова. – На следующий год нам выделено из области 750 тысяч рублей, столько же, сколько и в этом году. Отловить сможем 95 бродячих собак».

По словам чиновника, в январе власти планируют заключить контракт. Отлов безнадзорных животных собираются начать «по графику» – в феврале 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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