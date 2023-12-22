В Челябинске вынесли приговор экс-следователям регионального СКР, участвовавшим в драке со смертельным исходом

Суд вынес приговор бывшим сотрудникам следственного управления СКР по Челябинской области, обвинявшимся в гибели жителя Копейска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд признал бывших силовиков виновными в нанесении побоев и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, трагедия произошла 28 мая 2022 года в центре Челябинска. Сотрудники областного следственного управления СКР Дмитрий Зыков и Кирилл Зубков вмешались в драку между посетителями одного из баров. По одной из версий, они хотели разнять дерущихся, по другой – пришли на выручку кому-то из участников. Так или иначе, ночная разборка закончилась гибелью одного из посетителей развлекательного заведения, жителя Копейска. По версии следствия, причиной смерти стал удар одного из силовиков.

Сначала в отношении обоих возбудили уголовное дело по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Однако в ноябре 2022 года обвинение Зыкову переквалифицировали на более легкую статью (нанесение побоев) и освободили его из СИЗО.

Во время расследования обоих челябинцев уволили из органов. Сегодня суд вынес приговор. Дмитрий Зыков получил 10 месяцев ограничения свободы за нанесение побоев из хулиганских побуждений. Кирилла Зубкова приговорили к 7 годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube