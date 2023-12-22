Снежная глыба рухнула на мать с ребенком с дома в Челябинске

На челябинку, гулявшую с ребенком в коляске у дома, свалилась глыба льда и снега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 21 декабря, в Ленинском районе областного центра. Об этом горожанка рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, она вышла на прогулку с ребенком, которому исполнилось 1 год и 4 месяца. Когда челябинка проходила около многоквартирного дома №52 по улице Энергетиков, на нее с коляской рухнула масса снега и льда с крыши здания.

Большая часть стаявшей снежной массы упала на женщину, ребенок не пострадал. Но коляска оказалась наполнена снегом и льдом.

Больше всего женщину возмутило, что накануне рабочие весь день были заняты уборкой снега на доме. Но очистить кровлю здания окончательно так и не смогли.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили, что в настоящее время начата проверка опубликованной в социальных сетях информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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