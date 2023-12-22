В Челябинске лишили мандатов двух депутатов районного совета

В Центральном райсовете Челябинска досрочно лишили полномочий двух депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мандатов лишились Марсель Хазиев и Ирина Гладышева. Такое решение совет депутатов Центрального района Челябинска принял сегодня, 22 декабря.

Напомним, норму о досрочном лишении полномочий депутатов приняли в прошлом году, однако применять ее в Челябинске начали лишь в конце текущего года. Для того, чтобы над парламентарием нависла угроза лишиться мандата, он должен в течение шести месяцев не посещать заседания совета депутатов.

Марсель Хазиев, действительно, давно не бывал на парламентских заседаниях. Челябинец не поддерживает очные отношения с коллегами более года. Известно, что он покинул Россию после сентября прошлого года. Сначала Хазиев уехал в одно из государств ближнего зарубежья. Сейчас, по данным ряда источников, он и вовсе перебрался в Латинскую Америку.

А вот Ирина Гладышева никуда из Челябинска не уезжала. И хотя призналась, что не была на последних двух очных заседаниях, с решением совета депутатов не согласна. По словам парламентария, ее даже не предупредили о внесении в повестку заседания вопроса о лишении депутатских полномочий.

«В проекте говорится, что я не участвовала в заседаниях совета с 7 июня, – рассказала челябинка. – Два последних заседания мне, действительно, пришлось пропустить, так как на работе в это время проходили очень важные совещания, и я просто не могла не принимать в них участия. Но летом очных заседаний не было. Было одно заочное, и в заочных голосованиях я участвовала. Однако, когда я сегодня об этом сказала, услышала в ответ: докажите. Но я не предполагала, что необходимо проводить фото- и видеофиксацию того, как я расписываюсь в протоколах голосования». К тому же, помимо непосредственно заседаний, парламентарий продолжала контактировать с советом все последнее полугодие по вопросам, связанным с защитой интересов избирателей ее округа, подчеркивает она.

Горожанка уверена, что, принимая решение о лишении ее полномочий, районный совет нарушил процедуру и намерена обратиться со своими претензиями в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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