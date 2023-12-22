В Челябинске определились первые призеры чемпионата России по фигурному катанию

На чемпионате России по фигурному катанию назвали первых победителей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, по итогам ритм-танца и произвольного танца золотые медали национального чемпионата по фигурному катанию завоевал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина. Пара стала трехкратными чемпионами России.
Второе место и серебро чемпионата у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
Замкнули тройку лидеров Ирина Хавронина и Девид Нарижный.
Челябинск, Виктор Елисеев
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