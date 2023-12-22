«Металлург» начинает второй круг чемпионата КХЛ победой

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене в овертайме вырвал победу у «Амура» из Хабаровска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после двухнедельного перерыва магнитогорские хоккеисты выходили на арену с неприятным грузом в четыре поражения подряд. К тому же и соперник – хабаровский «Амур» – на редкость неудобный: несмотря на скромное положение в турнирной таблице, ни одного матча дальневосточники не отдают без борьбы.

Начали хозяева привычно бодро, и уже на 3-й минуте встречи вели со счетом 1:0 – отличился Люк Джонсон.

Но хабаровчане проявили традиционное упорство, и на 5-й минуте второго периода Станислав Бочаров сравнял счет. Впрочем, через минуту Люк Джонсон с подачи Никиты Гребенкина и Григория Дронова оформляет дубль и снова выводит «Магнитку» вперед. А на 37-й минуте матча Роман Канцеров увеличивает отрыв магнитогорцев – 3:1.

Но «Амур» не был бы «Амуром», если бы не попытался разрушить надежды «Металлурга» на триумфальное возвращение. На 48-й минуте Евгений Грачев сокращает разрыв в счете до минимума. А на последней минуте третьей двадцатиминутки гости сравнивают счет – 3:3.

И лишь удар Робина Пресса в овертайме решает судьбу противостояния – 4:3, магнитогорский клуб прерывает серию поражений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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