«Трактор», проигрывая 0:2, одержал уверенную победу над «Куньлунем»

Челябинский «Трактор» в гостях обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» – 5:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча «черно-белых» с хоккеистами китайского клуба в подмосковных Мытищах была вторым матчем челябинцев за два дня.

Напомним, вчера, 21 декабря, челябинцы в упорном поединке уступили московскому «Динамо» в серии буллитов. Сегодня буллиты не понадобились.

Но поначалу болельщикам челябинского клуба пришлось изрядно понервничать. На 9-й минуте встречи Кайл Вуд открыл счет – 1:0 в пользу китайских армейцев. На 16-й минуте первого периода Люк Локхарт удвоил преимущество «Куньлуня». Но уже на 18-й минуте матча Максим Шабанов с подачи Данила Юртайкина сократил отставание – 1:2.

Во втором периоде хоккеисты «Трактора» уже полностью освоились на льду. На 28-й минуте матча Семен Дер-Аргучинцев сравнивает счет – 2:2. Еще через восемь минут Антон Бурдасов выводит гостей вперед – 3:2.

В третьей двадцатиминутке челябинцы продолжают развивать успех. На 43-й минуте матча Данил Юртайкин делает счет 4:2. Точку на последней минуте встречи ставит Антон Бурдасов – 5:2 в пользу челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

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