23 – 25 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

23.12.2023, суббота
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10:00 – 22:00 Челябинск – Фестиваль творчества и креатива «Новогодний Хобби Маркет» (торговый город «Алмаз», Копейское шоссе, 64. 2-й эт. у новогодней елки)
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10:00 Челябинск – Новогодний праздник для детей преподавателей, студентов и сотрудников ЧелГУ (ЧелГУ, ул. Братьев Кашириных, 129, театральный корпус)
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10:30 Челябинск – Новогодние Забавы с Дедом Морозом и Снегурочкой (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, Дом Аквариум)
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10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Садовод» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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11:00 Челябинск – Встреча в благотворительном клубе «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Играем в нарды (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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13:00 Челябинск – Лекция «Там, где живут драконы» (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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13:00 Челябинск – Встреча в клубе вязания «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60)
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14:00 Челябинск – Открытый мастер-класс по фигурному катанию (парк им. В.В. Терешковой)
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14:00 – 18:00 Челябинск – Публичная программа: акции, перформансы, разговоры об искусстве (Галерея современного искусства Larisa Depershmidt art gallery, ул. Тимирязева, 26)
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14:30 – 16:35 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: пары, произвольная программа (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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15:00 Челябинск – Игровая новогодняя программа для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки (Экопарк, ул. Молдавсая, 10, парк качелей)
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15:00 Челябинск – Праздничная встреча «Граница страниц» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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15:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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17:00 – 19:55 Челябинск – Чемпионат России по фигурному катанию: женщины, произвольная программа (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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