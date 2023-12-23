Самолет «Челябинск – Сочи» не смог приземлиться в порту назначения

Авиарейс из Челябинска в Сочи перенаправили в аэропорт Ставрополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно, вылетевшее рано утром из столицы Южного Урала, не смогло приземлиться в аэропорту назначения из-за неблагоприятных метеоусловий.

Около 8:00 самолет посадили в аэропорту Ставрополя.

«С утра субботы, 23 декабря, в районе сочинского аэропорта неблагоприятные метеоусловия: сильный боковой ветер и обильные осадки, – рассказали в Росавиации. – Поэтому аэропорт Сочи работает по фактической погоде. На 11:00 мск, по данным Госкорпорации по ОрВД, на запасные аэродромы ушли 18 самолетов. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. Из-за уходов воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами».

По данным на 12:16 мск, аэропорт Сочи принял ряд рейсов. Так, сели самолеты из Иркутска и Москвы. Тем не менее, в Росавиации просят авиакомпании тщательно оценивать прогноз погоды и взвешенно подходить к принятию решения на вылет в аэропорт Сочи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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