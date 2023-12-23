В Челябинске определились все победители чемпионата России по фигурному катанию

В Челябинске завершились состязания чемпионата России по фигурному катанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, золото национального чемпионата среди женщин завоевала 16-летняя Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе.

Представительница школы Евгения Плющенко Софья Муравьева становится вице-чемпионкой. Еще одна подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева, лидер после короткой программы, лишь третья. Падение в произвольной программе не позволило фигуристке завоевать заветный титул чемпионки.

Вчера, 22 декабря, Евгений Семененко подтвердил статус чемпиона России по фигурному катанию среди мужчин. Победитель короткой программы Владислав Дикиджи по итогам двух прокатов занял второе место. Бронзовую награду чемпионата завоевал Петр Гуменник.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото в состязаниях пар.

Серебряными призерами главных стартов сезона стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Бронза у дебютантов чемпионата Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова.

Напомним, первый комплект наград разыграли в категории ритм-танца и произвольного танца. В ней золотые медали чемпионата России завоевал дуэт Александры Степановой и Ивана Букина, став трехкратными чемпионами России. Второе место досталось Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину. Замкнули тройку лидеров Ирина Хавронина и Девид Нарижный.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube