Пьяный южноуралец угнал авто задержавших его полицейских

В Челябинской области нетрезвый водитель пытался скрыться на полицейской «Ниве».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в пятницу, 22 декабря, в Катав-Ивановске.

Полицейские прибыли для разбирательства с повреждением нескольких автомобилей на парковке, пишут «Известия». По подозрению в этом задержали нетрезвого 27-летнего местного жителя.

Мужчину посадили в служебную «Ниву», а тот, недолго думая, запрыгнул на пустовавшее водительское сиденье и попытался скрыться. Впрочем, по информации ГУ МВД Челябинской области, инспекторы ГИБДД практически сразу задержали южноуральца. В отношении него возбудили уголовное дело.

Кроме того, начата служебная проверка действий самих полицейских.

Челябинск, Виктор Елисеев

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