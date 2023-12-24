В Челябинской области вновь разгуляется непогода

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, от Челябинского ЦГМС получен прогноз о неблагоприятных погодных явлениях.
Ночью 25 декабря в отдельных районах Южного Урала ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, местами умеренные осадки в виде снега и дождя, гололедные явления, налипание мокрого снега на провода.
«Рекомендуем учитывать погодные условия при планировании поездок на личном автотранспорте и соблюдать безопасность», – обращаются к южноуральцам представители экстренного ведомства
Челябинск, Виктор Елисеев
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