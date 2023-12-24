«Металлург» возвращает лидерство в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в Омске обыграл местный «Авангард» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча началась по привычному для магнитогорцев сценарию. Уже на 6-й минуте матча Даниил Вовченко реализовал большинство гостей – 1:0 в пользу «Металлурга».

Впрочем, через пять с небольшим минут Михаил Беляев восстановил равновесие, и на перерыв команды отправились при счете 1:1.

Но на 38-й минуте «металлурги» реализовали очередное большинство – 2:1, шайбу на свой счет записал Максим Карпов. А на 43-й минуте Люк Джонсон увеличил отрыв гостей в счете – 3:1.

Спустя три минуты Игорь Гераськин сократил отставание «Авангарда» до минимума – 2:3. Но больше заброшенных шайб болльещики не увидели.

Итог – победа «Металлурга», и магнитогорцы возвращают себе единоличное лидерство в чемпионате КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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