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Понедельник, 25 декабря 2023, 08:44 мск

Новости Челябинск

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Дороги закрыты, автобусы не ходят: на Южном Урале прошел ледяной дождь

В Челябинской области из-за ледяного дождя отменили несколько рейсов на юг и восток региона, а также в Казахстан.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Организации пассажирских перевозок», сегодня не будут ходить автобусы из Челябинска в Бреды, Чесму, Октябрьское и Рудный, отправляющиеся в первой половине дня.

Кроме того, на юге региона закрыто движение на нескольких участках дорог регионального значения:

В миндортрансе региона сообщили:

«В связи с прохождением атмосферного фронта, осадков в виде ледяного дождя , сильного ветра вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов 25 декабря с 8-00 до 10-00 на следующих дорогах регионального значения:

  • Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды с км 147 по км 210+954
  • Бреды – Синий Шихан
  • Кизильское – Бреды – Мариинский с км 57+547 -км 176+ 374».

Челябинск, Софья Артемьева

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