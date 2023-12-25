Мотоциклист из Миасса застрял в горах без бензина

Спасатели смогли помочь южноуральцу, оказавшемуся в горах, только ночью.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, в районе горы Ицыл.

Воскресным утром житель Миасса решил проверить ходовые качества своего мотоцикла. Однако точно рассчитать необходимое количество топлива ему не удалось и его «железный конь» встал с пустым баком посреди леса. Достаточно быстро наступили сумерки, и сориентироваться южноуральцу стало еще сложнее. А сотовый оказался бесполезен из-за отсутствия сигнала.

Но через какое-то время он смог выйти на гору, откуда отправил сообщение о себе в чат единомышленников, нашел в интернете описание оборудованной рядом зимней стоянки. Добравшись туда, ориентируясь по указателям, мотоциклист развел костер и продолжил ожидать помощи.

Сообщение о терпящем бедствие мотоциклисте к спасателям Миасского отряда областной ПСС поступило в 11 часов вечера и от родственников, и от пользователей чата мотолюбителей.

К поселку Тыелга, на поиск пропавшего, выехали спасатели и несколько мотолюбителей из Миасса.

В ходе обследования труднопроходимой местности, где отсутствуют проезжие дороги, с применением снегохода спасатели во втором часу ночи, обнаружили потерпевшего в 7 километрах от поселка Тыелга, в лесном массиве Урочища Индашты.

Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась, он был эвакуирован спасателями к личному автомобилю, оставленному в поселке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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