Южноуральцы завоевали две золотых медали чемпионата России по шорт-треку

Челябинцы Анна Матвеева и Павел Ситников стали чемпионами России по шорт-треку.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Союза конькобежцев России, чемпионат России по шорт-треку проходил в Коломне с 22 по 24 декабря.
Челябинка Анна Матвеева стала сильнейшей на дистанции 1500 метров. Второе и третье места заняли свердловчанки Анна Вострикова и Алена Крылова соответственно.
Кроме того, золотую медаль на дистанции 500 метров завоевал Павел Ситников. Вторым среди спринтеров стал Артем Козлов, представляющий сразу Краснодарский край и Ярославскую область. Бронза – у южноуральца Даниила Ейбога.
Еще одну медаль, бронзовую, завоевала сборная Челябинской области в смешанной эстафете.
Челябинск, Виктор Елисеев
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