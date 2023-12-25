Южный циклон задержится в Челябинской области

Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, вечером 25 декабря, ночью и днем 26 декабря с прохождением южного циклона в отдельных районах региона ожидаются очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду.

«Просим всех участников движения проявлять осторожность и неукоснительно соблюдать ПДД», – обратились к южноуральцам представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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