Челябинцы смогут прокатиться на трамвае за стишок

«Волшебный» вагон будет курсировать в Челябинске в предновогоднюю неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», 27, 28, и 30 декабря у жителей и гостей областного центра будет возможность проехать на трамвае бесплатно.

На улицы города выйдет «волшебный» вагон. Управлять им будет Снегурочка. Деньги в уплату за проезд в нем принимать не будут. Проехать можно будет лишь, рассказав Деду Морозу новогоднее стихотворение. Попавшие в сказочный трамвай пассажиры смогут принять участие в розыгрыше трех проездных с безлимитом на поездки и пересадки в течение месяца.

Вагон под номером 0019 будет следовать по следующим маршрутам: 27 декабря – №12, 28 декабря – №3, 30 декабря – №16.

Челябинск, Виктор Елисеев

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