После масштабных аварий в Челябинске проведут независимую оценку состояния коммунальных сетей

Власти Челябинска намерены выяснить причины трех масштабных аварий на сетях водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», три коммунальных ЧП, произошедшие за последний месяц, крайне обеспокоили городские и региональные власти. Об этом заявила глава Челябинска Наталья Котова.

«Только в декабре у нас произошли три аварийные ситуации с выходом воды на проезжую часть. Необходимо провести проверку с привлечением сторонних экспертов, чтобы получить независимую оценку. Сделать это нужно в кратчайшие сроки», – дала чиновница поручение своему заместителю Александру Астахову.

Напомним, крупная коммунальная авария произошла 9 декабря на северо-западе Челябинска: прорвало пластиковый водовод на участке между улицами Чичерина и 40-летия Победы. Следующее ЧП произошло 18 декабря в районе медгородка. Тогда из-за выхода воды на проезжую часть и отключения воды несколько больниц прекратили прием пациентов. Наконец, в минувшую субботу, 23 декабря, прорвало водопровод на северо-западе Челябинска, оставив без воды 11 зданий на улицах Салавата Юлаева и Братьев Кашириных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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