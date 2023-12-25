В Златоусте волонтеры пытаются спасти брошенную всеми пенсионерку

В уральском городе пожилая женщина едва выживает в полуразрушенном доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилая женщина живет в дома без электричества и отопления, согреться ей помогают обитающие вместе с пенсионеркой собаки. Об этом жители Златоуста рассказали в социальных сетях.

«Выжить им помогает неравнодушная девушка, привозящая им еду и оставляя возле двери, животных женщина добровольно не отдает и не выпускает из дома от слова совсем, – рассказали южноуральцы в паблике «ЧП – ДТП Златоуст». – Они служат ей обогревом, волонтеры обратились к участковому, написано заявление, также написали сыну, который живет в Челябинске, с просьбой помочь спасти его маму. Ведь она живет в таких нечеловеческих условиях. Но он просто пожелал им удачи».

Волонтеры простят земляков не проходить мимо этой истории. «Люди стараются сделать все возможное, чтобы побыстрее помочь животным и самой женщине, щенков готовы принять в приют Челябинска, но доживут ли они до этого дня, вопрос. Пока все инстанции будут пройдены, пока участковый проведет все проверки, соблюдая все формальности, спасать, может, уже будет некого», – пишут в группе.

Общественники надеются, что огласка поможет им спасти женщину и животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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