В Челябинске увеличили стоимость питания школьников и воспитанников детских садов

В школах и детских садах Челябинска с начала 2024 года вырастет стоимость питания воспитанников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 января 2024 года питание учеников начальных классов будет обходиться в 78,78 рубля в день. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

При этом в городском администрации напомнили, что учащиеся 1-4-х классов питаются и получают молоко бесплатно.

Кроме того, власти Челябинска сохранят бесплатное двухразовое горячее питание для школьников, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в ВС РФ либо является иным участником спецоперации. На это в день будет направляться 153,92 рубля на человека.

Вырастут затраты и на организацию питания в детских садах – до 133 рублей в день.

В пресс-службе мэрии Челябинска подчеркнули, что это расчетная стоимость питания в образовательных учреждениях города в 2024 году. Размер родительской платы за питание в детских садах и школах в 2024 году не меняется, заверили чиновники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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