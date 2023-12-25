Власти пообещали выпустить на дороги Челябинска автобусы-гармошки

Новые автобусы особо большого класса обещают передать Челябинску в начале 2024 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обновление подвижного состава общественного транспорта в Челябинске правительство региона рассчитывает продолжить. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам чиновника, до конца 2023 года региональные власти ожидают поступления 33 новых низкопольных автобуса.

В начале 2024 года в областном правительстве обещают выпустить на дороги города еще 22 автобуса средней вместимости. Они должны начать работу на новом маршруте №5 «ЧМК – ТРК «Родник», а также ряде наиболее востребованных маршрутов.

Помимо этого, на маршруты №64 и №4 планируется направить 10 автобусов-гармошек особо большого класса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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