Мошенники развернули торговлю поддельными билетами на представления в челябинские театры

В минкульте Челябинской области заявили о случаях распространения фальшивых билетов в местные театры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сети активизировались мошенники, предлагающие приобрести фальшивые билеты в театр. Об этом рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

«С такой ситуацией в преддверии Нового года столкнулся театр кукол имени Вольховского, – рассказал чиновник. – Мошенники присылают ссылку на поддельный сайт, визуально напоминающий сайт театра, предлагают онлайн приобрести билеты. Билетные системы и сканеры такие билеты не распознают, они являются вторыми на уже проданные места».

Ситуацию с театром кукол в настоящее время удалось разрешить. Но министерство культуры региона призывает крайне внимательно относиться к покупке как бумажных, так и электронных билетов на спектакли и концерты. Покупка билетов с рук и в соцсетях – риск, на который не стоит идти, предупреждают в ведомстве.

«Рекомендуем покупать билеты только на официальных сайтах касс и учреждений культуры, а также в мобильном приложении «Культура и искусство Южного Урала». Если сомневаетесь в правильности покупки, лучше связаться с сотрудниками отдела продаж учреждения культуры по телефонам, указанным на официальном сайте, и проконсультироваться», – советует министр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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