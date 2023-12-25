Тьма отступает: солнце начало путь к лету

25 декабря – день солнцеворота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в древности в этот день славяне начинали праздновать один из самых значимых праздников своего календаря – Коляду. Праздник посвящался повелителю неба – Дажьбогу: день становится длиннее и солнечнее, значит, Дажьбог уже проснулся. Коляда считался сыном Дажьбога и символизировал вновь рожденное солнце. Коляда праздновалась с 25 декабря по 6 января – до Велесова дня. Этот период еще называли зимние Святки.

День солнцеворота отмечался у всех народов с глубокой древности: считалось, что в время практически исчезает граница между земным, видимым миром и царством богов и духов, поэтому в это время легче получить ответ от высших сил. Именно потому, что праздник был в каждой культуре и символизировал победу света над тьмой, христианская церковь выбрала 25 декабря днем рождества Христа.

После крещения Руси произошло смешивание христианства с древней православной верой, поэтому многие обряды Коляды сохранились в народных рождественских праздниках. Один из них – колядование.

В древности колядовщики выступали в роли духов предков, навещающих своих потомков и приносящих залог урожайного года, достатка, благополучия. Для праздника юноши и девушки наряжались в хари, или лярвы, и страшила. Ряженые ходили по дворам, пели колядки – песни, прославляющие Коляду, дающую всем блага, желали здоровья и благополучия хозяевам. Позднее таким же образом рождественские колядки прославляли Христа. Хозяева же одаривали колядующих сладостями и прочими явствами.

После переход России на новый календарь и смещения Рождества на 7 января, в народном календаре 25 декабря стал днем Спиридона-солнцеворота. В этот день крестьяне выясняли, каким будет урожай в будущем году. Для этого нарезали вишневые веточки и ставили их в горшок. Если они зацветали к 7 января, то считалось, что урожай на садовые плоды удастся. Кроме того, в этот день полагалось выходить в огород и трясти яблоневые деревца. По преданию, это было необходимо, чтобы яблони лучше росли.

С 25 декабря традиционно открывались горки. Катались на салазках, ледянках, старых корытах и обледенелых рогожах, а во дворах лепили снежных баб. На Южном Урале, например, ледянки делали следующим образом: брали старый таз, обмазывали его снаружи навозом, а затем вешали на забор замерзать. При необходимости потом еще несколько раз поливали водой и шли кататься.

В народе говорили: со Спиридона хоть на воробьиный скок да прибудет денек. Эту поговорку подтверждает и астрономический календарь: воскресенье, 24 декабря, было самым коротким днем 2023 года – световой день длился всего 7 часов. А сегодня день стал на 1 минуту длиннее. И до конца недели каждый день будет увеличиваться на 60 секунд.

В итоге, к 1 января свет отвоюет у тьмы уже 6 минут, после чего процесс пойдет быстрее.

В народе так же говорили: солнце – на лето, зима – на мороз. Сильных морозов в течение ближайших дней не ожидается, но на улице, действительно, будет холодать: например, в Челябинске к 29 декабря дневные температуры могут опуститься ниже минус 10 градусов.

Челябинск, Софья Артемьева

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