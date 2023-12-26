26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Встреча журналистов с представителями Ассоциации фотографов «Евразия», выигравшей самый крупный президентский грант из всех финалистов от Челябинской области в первом конкурсе культурных проектов 2024 года (Государственный исторический музей Южного Урала ул. Труда, 100, вход со стороны набережной реки Миасс)