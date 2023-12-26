26 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

26.12.2023, вторник
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10:00, 11:00, 12:00 Челябинск – Новогодние утренники «Петрушкины башмачки» (Центральная городская детская библиотека им. Горького, ул. Коммуны, 69)
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10:30 Челябинск – Праздничное мероприятие, приуроченное к 25-летнему юбилею Челябинской городской службы спасения, с участием вице-мэра по городскому хозяйству Александра Астахова (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча журналистов с представителями Ассоциации фотографов «Евразия», выигравшей самый крупный президентский грант из всех финалистов от Челябинской области в первом конкурсе культурных проектов 2024 года (Государственный исторический музей Южного Урала ул. Труда, 100, вход со стороны набережной реки Миасс)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебная елочка»: открытка из цветной бумаги (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Новогодние посиделки «За чашечкой чая» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Час досуга «Загадки Госпожи Метелицы» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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16:00 Челябинск – «Голубой огонек» для горожан старшего возраста (ДК «Сокол», пос. 1-й Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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17:00 Челябинск – Новогодний праздник «Вперед, за елочкой!» (библиотека №9, ул. Петра Сумина)
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17:30 Челябинск – Игровая программа у новогодней елки (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)
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18:00 Челябинск – Новогоднее представление «Как на Южном Урале Новый год добывали» (ДК «Сосновка», ул. Пионерская, 2а)
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