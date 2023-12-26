На Челябинскую область обрушились снегопад и метель. Дороги в регионе перекрыты

Южноуральские трассы не успевают очистить от засыпающего их снега.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на всей территории региона продолжается сильный снегопад, начавшийся в ночь на вторник, 26 декабря.
Самая сложная ситуация на юге области. На данный момент там наблюдаются сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость. Вводится временное ограничение движения сегодня, 26 декабря, для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, с 9.00 до 14.00 на следующих региональных дорогах:
Южноуральск – Магнитогорск;
Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды;
Кизильское – Бреды – Мариинский;
Бреды – Синий Шихан;
Троицк – Степное Пластовского района;
Троицк – Октябрьское Октябрьского района;
Фершампенуаз – Париж – Джабык;
Карталы – Анненское;
Татищево – Кужебаевский – Париж.
На вышеперечисленных автодорогах обеспечено дежурство подразделений ГИБДД.
«Убедительная просьба к водителям не выезжать без острой необходимости на дороги, перенести поездки на длинные расстояния на более благоприятное время», – обращаются в министерстве к южноуральцам.
Кроме того, до 14:00 отменены междугородние рейсы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный – в Казахстан.
В самом Челябинске на дорогах наблюдаются 10-балльные пробки. Во многих районах города движение просто стоит.
Челябинск, Виктор Елисеев
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