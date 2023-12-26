На Челябинскую область обрушились снегопад и метель. Дороги в регионе перекрыты

Южноуральские трассы не успевают очистить от засыпающего их снега.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, на всей территории региона продолжается сильный снегопад, начавшийся в ночь на вторник, 26 декабря.

Самая сложная ситуация на юге области. На данный момент там наблюдаются сильная метель, снежные переметы и нулевая видимость. Вводится временное ограничение движения сегодня, 26 декабря, для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, с 9.00 до 14.00 на следующих региональных дорогах:

Южноуральск – Магнитогорск;

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды;

Кизильское – Бреды – Мариинский;

Бреды – Синий Шихан;

Троицк – Степное Пластовского района;

Троицк – Октябрьское Октябрьского района;

Фершампенуаз – Париж – Джабык;

Карталы – Анненское;

Татищево – Кужебаевский – Париж.

На вышеперечисленных автодорогах обеспечено дежурство подразделений ГИБДД.

«Убедительная просьба к водителям не выезжать без острой необходимости на дороги, перенести поездки на длинные расстояния на более благоприятное время», – обращаются в министерстве к южноуральцам.

Кроме того, до 14:00 отменены междугородние рейсы в Бреды, Чесму, Южноуральск, Магнитогорск, Степное, а также международный – в Казахстан.

В самом Челябинске на дорогах наблюдаются 10-балльные пробки. Во многих районах города движение просто стоит.

Челябинск, Виктор Елисеев

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