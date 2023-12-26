В аэропорту Челябинска задерживается вылет шести рейсов

Авиакомпании решили переждать буран, обрушившийся на Челябинск.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент в международном аэропорту Челябинска перенесен вылет шести самолетов. Также задерживается прилет трех авиарейсов.

Так, судно из Челябинска в Сочи должно было отправиться сегодня, 26 декабря, утром в 5:20. Теперь, согласно онлайн-табло, расчетное время вылета – в 11:30 по местному времени.

На это же время запланирован вылет рейсов в Санкт-Петербург (по расписанию должен был вылететь в 5:40) и Москву (по расписанию – в 5:30 и 6:25).

Пассажирам еще двух московских рейсов придется ждать 17:20 (вылет по расписанию – в 12:45) и 17:25 (по расписанию – в 16:35).

Кроме того, задерживается прилет авиарейсов из Душанбе (до 13:15 вместо 11:35) и Москвы (16:10 вместо 11:45 и 16:40 вместо 15:35).

Челябинск, Виктор Елисеев

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