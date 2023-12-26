В Челябинской области закрыто движение автобусов и грузовиков в сторону Казахстана

Из-за метели временно закрыто движение автобусов, такси и фур по автодороге А-310.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, такое решение приняло управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал».

«Получен распорядительный акт о введении временного ограничения движения с 11 часов 26 декабря (ориентировочно до 15:00) для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и крупногабаритных грузов на автомобильной дороге «А-310» (от Челябинска до границы с республикой Казахстан) в связи с опасными метеорологическими явлениями», – заявили представители экстренного ведомства.

Водителям рекомендуют следить за обновлением информации на информационных ресурсах Упрдор «Южный Урал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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