В центре Челябинска обрушились ремонтные леса на памятнике архитектуры

Ремонтные конструкции на доме в центре Челябинска не выдержали напора стихии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с сильным ветром произошло частичное разрушение ремонтных лесов на пересечении улицы Кирова и проспекта Ленина.

«В настоящий момент территория огорожена, подрядчик ведет работы по восстановлению. Пострадавших нет», – уточнили представители городских властей.

Напомним, работы по капитальному ремонту памятника культуры регионального значения, известного как «жилой дом работников облисполкома» (адрес – проспект Ленина, 54), начались весной текущего года.

В ходе них планируется отремонтировать и восстановить разрушенные и аварийные архитектурные элементы фасада, шесть аварийных балконов и их ограждения, а также заменить окна и двери в подъездах, максимально приблизив их облик к первоначальному виду.

Закончить реконструкцию планируется в 2024 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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