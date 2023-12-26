Транспортный коллапс в Челябинске: горожане уверены, что ночью дороги не чистили

Челябинцы заявили о неготовности городских властей к обрушившемуся на областной центр снегопаду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь к середине вторника, 26 декабря, в Челябинске начала спадать напряженная ситуация на дорогах, связанная с бушующим в городе и окрестностях бураном.

Жители уверены, что городские власти и дорожные службы оказались попросту не готовы к обрушившемуся на Челябинск снегопаду. При этом попытки справиться с последствиями непогоды начали предпринимать лишь утром.

Проблемы на автодорогах возникают не только на окраинах города, но и в самом его центре. «В ночь техника не выходила, судя по всему. Даже проспект Ленина не удосужились очистить. Снежные колеи – в размер колеса», – пишут южноуральцы в социальных сетях. Приэтом о начале обильного снегопада именно ночью было известно заранее.

По словам водителей, первые трактора появились на проспекте Ленина после 11 часов. А, например, перекресток проспекта Ленина и улицы Красной начали чистить ближе к полудню. При этом дорожная техника одновременно создает сугробы на выездах с прилегающих дорог, и в них вязнут машины.

Аналогичные впечатления высказывают жители других районов. По словам челябинцев, утром не было видно дорожных работ в Ленинском районе и на северо-западе областного центра, в Тракторозаводском районе также не заметили снегоуборочных машин. «Покажите хоть одну единицу, где они все ездят, – пишет один из горожан. – Ни одной КДМ не увидел, с Ленинского до ЧМЗ и с ЧМЗ до центра нет никого».

Неудивительно, что город на несколько часов встал в 10-балльных пробках. В снегу вязли легковые автомобили, автобусы и троллейбусы. По крайней мере, несколько машин общественного транспорта пассажирам пришлось вытаскивать из снежных «ловушек», где они увязли по ходу движения. Подобные инцидент произошли на Алом поле, в Чурилово.

Еще сложнее ситуация на междворовых и внутридомовых проездах. В центре Челябинска глубина снега на этих элементах дорожной инфраструктуры к полудню достигала 30 сантиметров. Аналогичная ситуация складывается и на северо-востока, где, по словам жителей, снежные заторы можно наблюдать практически на каждом выезде из двора.

В некоторых дворах Челябинска жители окрестных дворов сами вышли на расчистку проездов и внутридворовой территории, вооружившись лопатами.

Лишь к середине дня челябинцы стали сообщать об улучшении ситуации на дорогах. Впрочем, снег и метель продолжатся до вечера. Так что не исключено, что горожан еще могут ожидать не слишком приятные сюрпризы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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