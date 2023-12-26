На южноуральских магистралях продлили ограничение движения

В Челябинской области продлено ограничение движения автомобилей по региональным дорогам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона приняли соответствующее решение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер).

До 20 часов 26 декабря продлено временное ограничение движения автобусов, такси и грузовых автомобилей на следующих автомобильных дорогах:

Южноуральск – Магнитогорск;

Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды;

Кизильское – Бреды – Мариинский;

Бреды – Синий Шихан;

Троицк – Степное Пластовского района;

Троицк – Октябрьское Октябрьского района;

Фершампенуаз – Париж – Джабык;

Карталы – Анненское;

Татищево – Кужебаевский – Париж.

Кроме того, с 13:00 до 20:00 введен аналогичный запрет на автомобильных дорогах общего пользования:

Обход города Челябинска;

поселок Вахрушево (Копейск) – Долгодеревенское

Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении и искать пути объезда. При возникновении затруднительных ситуаций в пути – обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube