На южноуральских магистралях продлили ограничение движения

В Челябинской области продлено ограничение движения автомобилей по региональным дорогам.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона приняли соответствующее решение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильный снегопад, сильный ветер).
До 20 часов 26 декабря продлено временное ограничение движения автобусов, такси и грузовых автомобилей на следующих автомобильных дорогах:
Южноуральск – Магнитогорск;
Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды;
Кизильское – Бреды – Мариинский;
Бреды – Синий Шихан;
Троицк – Степное Пластовского района;
Троицк – Октябрьское Октябрьского района;
Фершампенуаз – Париж – Джабык;
Карталы – Анненское;
Татищево – Кужебаевский – Париж.
Кроме того, с 13:00 до 20:00 введен аналогичный запрет на автомобильных дорогах общего пользования:
Обход города Челябинска;
поселок Вахрушево (Копейск) – Долгодеревенское
Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.
Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении и искать пути объезда. При возникновении затруднительных ситуаций в пути – обращаться к ближайшему экипажу ДПС или звонить по номеру 112.
Челябинск, Виктор Елисеев
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