Сотрудники муниципального предприятия Миасса ответят в суде за сломанный позвоночник девушки-подростка

В суд Миасса направили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении земляных работ.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Миасса утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника и старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей МУП МГО «Городское хозяйство», обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, летом текущего года у дома №1а по улице Циолковского в Миассе прорвало трубу с горячей водой. Для устранения последствий аварии выкопали котлован. Но когда ремонт закончили, закопать яму не успели. При этом коммунальщики не позаботились ни об установлении по периметру котлована ограждения с сигнальным освещением, ни о размещении предупреждающих знаков и аншлагов, ни об организации освещения. В итоге поздним вечером в яму упала 17-летня девушка, возвращавшаяся домой.
Горожанка упала в котлован на трубы теплотрассы, получив компрессионный перелом поясничных позвонков, отнесенный к тяжкому вреду здоровью.
Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»