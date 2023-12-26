«Ласточка» устала: электропоезд из Магнитогорска в Челябинск застрял под Троицком

Скоростной электропоезд «Магнитогорск – Челябинск» три часа простоял под Троицком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 26 декабря, утром между станциями Троицк и Тамерлан.

Скоростной поезд «Ласточка», следовавший из Магнитогорска в Челябинск, около 9:30 совершил экстренную остановку. Причиной могло стать повреждение токоприемника. По информации пресс-службы ЮУЖД, поезд остановился в 09:26 местного времени на перегоне Бускуль-Магнай (республика Казахстан).

Движение электричка возобновила в 12:30, проследовав до станции Троицк.

Здесь планируется пересадить пассажиров на следующий электропоезд, который продолжит движение в Челябинск.

«На данный момент время задержки поезда составляет более 3 часов. Южно-Уральская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленное неудобство и предпринимает все необходимые меры по сокращению опоздания поезда», – заявили представители компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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