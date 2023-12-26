Циклон задержится на Южном Урале на ночь

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 26 декабря в связи с прохождением южного циклона в отдельных районах региона сохраняется очень сильный снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица), местами сильные метели, снежные заносы, усиление ветра до 25 метров в секунду.
Ночью 27 декабря сохраняются сильные метели, на дорогах снежные заносы, сильная гололедица от снежного наката, усиление ветра до 25 метров в секунду.
Челябинск, Виктор Елисеев
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