Машины, следовавшие в Казахстан, отправляют в пункт временного размещения в Троицке

Больше полусотни водителей и пассажиров не смогли попасть в Казахстан из-за непогоды на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в связи с ограничением движения на трассе «А-310» (ведется расчистка дорожного полотна), водителей и пассажиров, следовавших в Казахстан, направляют в пункт временного размещения, который развернули в южноуральском Троицке на базе средней общеобразовательной школы №9 (ул. Красноармейская, 28).

На данный момент в нем размещены 56 человек, в том числе 1 ребенок. Питьевая вода и горячее питание организовано.

«Первоочередные мероприятия в регионе продолжаются. Общая группировка от муниципальных звеньев РСЧС, задействованная в ликвидации последствий непогоды, составляет 652 человека и 415 единиц техники, в том числе от МЧС 86 человек и 23 единицы техники», – уточнили представители регионального кабинета министров.

Напомним, в ночь с 25 на 26 декабря в Челябинской области начался сильный снегопад и метель. На данный момент в регионе выпало более 30 сантиметров осадков. На ряде автомобильных дорог федерального и регионального значения действуют ограничения движения. Прогноз неблагоприятных метеоусловий продлили на ночь 27 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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