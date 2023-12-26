Челябинка стала троекратной чемпионкой России по конькобежному спорту

Челябинка Екатерина Алдошкина завоевала третью золотую медаль чемпионата России по конькобежному спорту.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Союза конькобежцев России, Екатерина Алдошкина, выступающая за Челябинскую область, стала победительницей масстарта на 18 кругов среди женщин проходящего сейчас в Иркутске чемпионата России по конькобежному спорту.

Челябинская конькобежка опередила Елену Еранину из Владивостока и москвичку Александру Саютину.

Это третья золотая медаль южноуральской спортсменки на соревнованиях в Иркутске. Ранее Екатерина первенствовала в командном забеге на 6 кругов в составе сборной Челябинской области вместе с Анастасией Григорьевой и Марией Гудошниковой. Вторыми были представительницы Москвы, бронза – у спортсменок из Московской области.

А в первый день соревнований Екатерина была сильнейшей на дистанции 3 тысячи метров. Бронзу на этой дистанции завоевала Анастасия Григорьева.

В забегах мужчин отличился челябинец Никита Базюк. Он стал вторым на дистанции 1000 метров, уступив Руслану Мурашову, выступающему за Краснодарский край и Мурманскую область. Третьим стал Данил Смирнов из Кировской области. Вчера, 25 декабря, Никита Базюк завоевал еще одну серебряную медаль – на дистанции 500 метров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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