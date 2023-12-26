В России снизилось число производителей яйца и птицы

Число производителей яйца и птицы в России за последние 3 года снизилось почти на 12%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты сервиса для проверки российских и зарубежных контрагентов Контур.Фокус проанализировали динамику отрасли с января 2021 года по декабрь 2023 года.

За этот период общее количество организаций в отрасли уменьшилось на 11,8%: если в январе 2021 года в этой сфере работали 5,65 тыс компаний, то в декабре 2023 – 4,99 тыс.

«Возможно, такая ситуация сложилась из-за закрытий организаций, которые занимались разведением сельскохозяйственной птицы, занимающей большую часть рынка», – предполагают эксперты. И уточняют: за три года этот сегмент сократился почти на 15%, в то время как другие направления даже показали рост. Например, «Выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо» приросло на 5,7%. «И что интересно, – говорят эксперты – «Производство яиц и сельскохозяйственной птицы» тоже выросло почти на 23%». Что касается регистраций и ликвидаций, то за рассматриваемый период на рынок пришли 1 тысяча 995 новых компаний, а закрылись – 2 тысячи 784. Пик открытий пришелся на март 2021 года, когда было зарегистрировано 115 новых организаций, пик закрытий – на январь 2021 года, когда перестали существовать 209 компаний.

Кстати, самое большое куриное производство в Татарстане, где сейчас птицей и яйцами занимаются 306 компаний. На втором месте – Краснодарский край – 269, на третьем – Республика Башкортостан – 245. В первую пятерку так же входят Дагестан и Ростовская область. Во всех этих регионах за рассматриваемые три года количество компаний сократилось. Заметнее всего – в Ростовской области, где ликвидировано 42 компании.

По мнению эксперта «Контур. Фокуса» Антона Яковлева, сильнее всего на отрасль повлияли санкции, из-за которых возникли сбои в поставках кормов, эмбрионов, оборудования для выращивания птицы:

«К сожалению, импортозамещение в связанных отраслях не происходит стремительно, что негативно сказывается и на производстве кур и яиц. Увы, но любые производственные отрасли всегда связаны с ресурсами, оборудованием, специалистами…», – отмечает эксперт.

Москва, Игорь Юров

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